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Посольство Канади відновило роботу в Києві

Фото: Посольство Канади відновило роботу в Києві (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

У неділю, 8 травня, посольство Канади відновило роботу в Києві. Прем'єр-міністр Джастін Трюдо брав участь у піднятті канадського прапора біля будівлі посольства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення журналіста Пола Воркмана в Twitter.

"Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо піднімає кленовий лист (Прапор Канади, - ред.) над посольством в Києві з нагоди його відкриття", - йдеться в повідомленні.

При цьому журналіст додав, що Трюдо провів день з президентом України Володимиром Зеленським.

Фото: Джастін Трюдо на відкритті посольства Канади в Києві (twitter.com/PaulCTV)

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Трюдо прибув в Україну з робочим візитом. Канадський прем'єр відвідав Ірпінь, щоб особисто побачити всі звірства російських військових.

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