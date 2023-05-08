Посольство Италии призвало граждан отказаться от поездок в Украину

"Вооруженные нападения на Киев и всю территорию Украины. Ситуация в сфере безопасности остается критической, существует риск отключения электроэнергии. Все поездки в Украину, в любом качестве, настоятельно не рекомендуются": - говорится в сообщении.

Напомним, что силами противовоздушной обороны ВСУ во время российской атаки Украины ночью 8 мая были сбиты 35 баражирующих боеприпасов иранского производства "Шахед". При этом были сбиты 100% вражеских дронов, которые оккупанты направили для ударов по Киеву.

Также в ОК "Юг" рассказали о последствиях ударов РФ ракетами типа Х-22 по Одесской области в ночь на 8 мая.

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