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Посольство Италии призвало граждан отказаться от поездок в Украину

Фото: Посольство Италии призвало граждан отказаться от поездок в Украину (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Посольство Италии призвало граждан своей страны отказаться от поездок в Украину из-за последних атак на столицу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посольства Италии в Facebook.

"Вооруженные нападения на Киев и всю территорию Украины. Ситуация в сфере безопасности остается критической, существует риск отключения электроэнергии. Все поездки в Украину, в любом качестве, настоятельно не рекомендуются": - говорится в сообщении.

Напомним, что силами противовоздушной обороны ВСУ во время российской атаки Украины ночью 8 мая были сбиты 35 баражирующих боеприпасов иранского производства "Шахед". При этом были сбиты 100% вражеских дронов, которые оккупанты направили для ударов по Киеву.

Также в ОК "Юг" рассказали о последствиях ударов РФ ракетами типа Х-22 по Одесской области в ночь на 8 мая.

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