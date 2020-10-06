Посольство дало рекомендації українцям у Киргизстані на час протестів

Фото: МЗС України (РБК-Україна)

Посольство України в Киргизстані дало рекомендації українцям у зв'язку з загостренням ситуації в країні. Українцям рекомендують проявити пильність та обережність.

Про це повідомляє прес-служба Посольства.

"У зв'язку з погіршенням ситуації в Бішкеку та інших окремих населених пунктах Киргизької Республіки Посольство наполегливо рекомендує громадянам України уникати відвідин місць скупчення людей через протести у столиці країни та інших містах, а також проявляти підвищену пильність і обережність", - йдеться в повідомленні.

У разі надзвичайної ситуації або виникнення інших обставин, що потребують негайного консульського реагування, в посольстві просять невідкладно звертатися за номером: +996 701 888 463. Також можна написати на електронну пошту: emb_kg@mfa.gov.ua.

Нагадаємо, 5 жовтня місцеві партії Бішкека проводили мітинги незгоди з результатами парламентських виборів. На акції протесту вийшли кілька тисяч людей, демонстранти намагалися штурмувати парламент і палац президента.

Також РБК-Україна писало, що в ході акцій протесту в Бішкеку постраждали 686 осіб. З них 521 людини відправили на амбулаторне лікування.

Відзначимо, в країні призначать повторні парламентські вибори протягом двох тижнів.