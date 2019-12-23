У посольстві США заявили про сильну двопартійної підтримки України

Виділення Сполученими Штатами Україні 300 млн доларів військової допомоги свідчить про сильну двопартійної підтримки США України. Про це йдеться в повідомленні посольства США в Україні в Twitter.

Як повідомили в посольстві, оборонний бюджет США передбачає виплату 300 млн доларів Україні на допомогу в захисті суверенітету і територіальної цілісності від агресії Росії

"Закон про національний оборонний бюджет США, підписаний президентом Трампом, посилює допомогу Україні у сфері безпеки і підтверджує сильну двопартійну підтримку України", - повідомили в посольстві США

Також у посольстві зазначили, що оборонний бюджет США передбачає введення санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2", який може стати інструментом для Росії примусу України.

"Якщо не зупинити "Північний потік 2", це серйозно підірве європейську регіональну енергетичну безпеку і створить для Росії інструмент для примусу України та інших європейських партнерів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на 21 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет США на 2020 рік. Він містить 300 млн доларів військової допомоги Україні, в яку включені поставки крилатих ракет для системи берегової оборони і протикорабельних ракет.

Також РБК-Україна писало, що у США готують широкий пакет санкцій проти Росії, в тому числі з-за агресії проти України. При цьому зняття санкцій можливе у випадку, буде припинено агресивна політика росії по відношенню до України.