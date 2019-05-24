У посольстві США прокоментували ситуацію з ПриватБанком

Добре корпоративне управління в "ПриватБанку" після націоналізації зробило банк-банкрут прибутковим менш ніж за три роки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву у Twitter посольства.

Як зазначається в повідомленні, сильний банківський сектор має вирішальне значення для економічного успіху України та захисту заощаджень мільйонів українців.

Нагадаємо, націоналізований "ПриватБанк" направить на виплату дивідендів 11,52 млрд грн - 90% чистого прибутку за 2018 рік.

Відзначимо, Кабінет міністрів призначив нові наглядові ради державних банків і призначив незалежних членів та представників держави у наглядові ради трьох державних банків: АТ КБ "ПриватБанк", АТ "Укрексімбанк" та АТ "Ощадбанк".

Як повідомляло РБК-Україна, 18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "ПриватБанку". Рішення ухвалено за позовом колишнього співвласника банку Ігоря Коломойського. Національний банк оскаржив рішення, тому станом на 24 травня судові рішення не набрали законної сили та не мають жодних правових наслідків.