У посольстві США назвали ідеальний варіант кінця вторгнення РФ до України

У посольстві Сполучених Штатів наразі не помітили тенденцію до припинення воєнної агресії РФ щодо України.
Про це тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін розповіла в інтерв'ю РБК-Україна.
Дипломатка побоюється, що воєнний конфлікт може затягнутися на тривалий час. Разом із тим, Квін озвучила ідеальний варіант завершення війни.
"Україна дуже наполегливо бореться і, я б сказала, здивувала Росію тим, як вона наполегливо і ефективно воює і бореться з просуванням військ. І я думаю, що це може затягнутися, звичайно. Ні, в ідеалі для Росії було б припинити свою агресію і піти. Але поки я не побачила, ми не побачили ніякого руху у цьому напрямку", – заявила тимчасова повірена.
Квін висловила сподівання, що продовжиться і дуже ефективне використання Україною наявних у неї оборонних озброєнь, хоробрість її військ і сил територіальної оборони. Також вона пообіцяла щоденне постачання спорядження та оборонної зброї від США.
Нагадаємо, що секретар РНБО Олексій Данілов озвучив прогноз американської розвідки щодо переможця у війні Росії проти України.
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