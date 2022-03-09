У посольстві США назвали ідеальний варіант кінця вторгнення РФ до України

Про це тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін розповіла в інтерв'ю РБК-Україна .

Дипломатка побоюється, що воєнний конфлікт може затягнутися на тривалий час. Разом із тим, Квін озвучила ідеальний варіант завершення війни.

"Україна дуже наполегливо бореться і, я б сказала, здивувала Росію тим, як вона наполегливо і ефективно воює і бореться з просуванням військ. І я думаю, що це може затягнутися, звичайно. Ні, в ідеалі для Росії було б припинити свою агресію і піти. Але поки я не побачила, ми не побачили ніякого руху у цьому напрямку", – заявила тимчасова повірена.

Квін висловила сподівання, що продовжиться і дуже ефективне використання Україною наявних у неї оборонних озброєнь, хоробрість її військ і сил територіальної оборони. Також вона пообіцяла щоденне постачання спорядження та оборонної зброї від США.