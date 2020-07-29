Посол про візит Орбана в Україну: відбудеться, коли дозволять умови

Візит прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в Україну відбудеться, коли дозволять умови. Однак, прокласти шлях до зустрічі на найвищому рівні може виконання певних кроків.

Про це заявив посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Як пояснив дипломата, для майбутніх переговорів та двосторонніх зустрічей необхідно, щоб почали роботу певні інституції, які мають ідентифікувати проблеми у відносинах між країнами.

"Є три найважливіші з них. Перша інституція - це міжурядова змішана економічна комісія, яка була паралізована у зв'язку з цією неприємною ситуацією у двох країнах. Попри це, у них був дуже довгий список тем, які не могли просуватися", - розповів Ійдярто.

Друга інституція - це змішаний комітет з питань національних меншин, нормальне функціонування якого, за словами посла, не змогли забезпечити. Він додав, що цей функціонування цієї інституції стане важливим кроком вперед.

"І третє - найбільш болючими є теми, пов'язані з використанням мови, і особливо освітою. Ми повинні звернутися до експертів, щоб також обговорити цю проблему", - додав дипломат.

Крім того, на запитання, чи можливий візит Орбана наприкінці липня, Ійдярто відповів, що не має інструкцій щодо дат приїзду угорського прем'єра в Україну.

Нагадаємо, очікується, що прем'єр Угорщини зустрінеться з українським президентом Володимиром Зеленським після пандемії коронавірусу; глави МЗС домовилися узгодити дату зустрічі після завершення пандемії.