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Посол Украины раскритиковал нового главу МИД Израиля за разговор с Лавровым

Фото: посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук раскритиковал нового министра иностранных дел Эли Коэна за телефонный разговор с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Дипломат отметил, что Министерство иностранных дел Израиля с начала полномасштабного вторжения не вело переговоры с Россией.

Посол намекнул, что Украина недовольна такими действиями нового главы МИД. При этом он подчеркнул, что позиция Израиля в отношении войны в Украине "неясна".

"Корнийчук.

Напомним, новый глава МИД Израиля заявил, что хочет изменить подход к войне России против Украины. Он предупредил, что его страна будет меньше говорить о вторжении и возобновит контакты с руководством РФ.

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ИзраильМЗСЛавровРоссийская Федерация