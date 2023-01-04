Посол Украины раскритиковал нового главу МИД Израиля за разговор с Лавровым

Дипломат отметил, что Министерство иностранных дел Израиля с начала полномасштабного вторжения не вело переговоры с Россией.

Посол намекнул, что Украина недовольна такими действиями нового главы МИД. При этом он подчеркнул, что позиция Израиля в отношении войны в Украине "неясна".

"Корнийчук.