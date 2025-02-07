Посол Украины в Беларуси Кизим подал в отставку

"Сегодня, исключительно по личным причинам, я принял решение уволиться с дипломатической службы и уйти на "заслуженный отдых". У каждого человека наступает время, когда ты понимаешь, что возраст берет свое и ты не можешь стопроцентно отдаваться своей работе. А работать по другому я не могу и в нынешних условиях считаю нечестным по отношению к службе, которой я посвятил почти всю свою жизнь", - написал он.

По словам Кизима, он планирует и дальше приносить пользу в тех сферах, где будет полезен его опыт и компетенции.

Кто такой Игорь Кизим

Игорю Кизиму 63 года. Он возглавил дипломатическое представительство Украины в Беларуси в 2017 году. В феврале прошлого года стало известно, что МИД назначил его "послом по особым поручениям по Беларуси". Стоит заметить, что по информации самого посольства, с 2020 года политический диалог между Украиной и Беларусью "фактически остается заблокированным".

Отношения Украины и Беларуси

Дипломатические отношения между Украиной и Беларусью официально были установлены в 1992 году после обретения независимости обоими государствами. Однако после начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года отношения между Киевом и Минском резко ухудшились.

Беларусь предоставила свою территорию для размещения российских войск, ракетных ударов и наступления на Киевскую область, что фактически сделало ее соучастником агрессии. Украина осудила действия режима Александра Лукашенко и значительно ограничила контакты с белорусскими властями. Хотя официально дипломатические отношения не были полностью разорваны, украинское посольство в Минске было закрыто, а двустороннее сотрудничество практически прекратилось.