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Посол України розкритикував Німеччину за енергетичну залежність від Росії

Фото: посол України в Німеччині Андрій Мельник (germany.mfa.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Посол України в Берліні Андрій Мельник розкритикував уряд Німеччини в напівсерйозній підтримці Києва і заявив, що Україна стала жертвою "ганебної" енергетичної залежності Німеччини від Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Це не тільки російський газ, це нафта, вугілля, метали, алмази та інша сировина. Ми (Україна, - ред.) стали найбільшою жертвою цих збочених відносин. Українці розплачуються за цю невдалу політику Німеччини своїми життями", - заявив Мельник.

Він підкреслив, що в період найжорстокішої агресії з часів Другої світової війни Німеччина залишається залежною від РФ.

"Подібне лицемірство у відносинах з Росією сходить до"Північного потоку-1". Величезна залежність Німеччини від Росії в період найжорстокішої агресії з часів Другої світової війни - це ганьба", - додав посол.

Нагадаємо, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр висловив жаль з приводу своєї колишньої позиції, заявивши, що його багаторічна підтримка газопроводу "Північний потік-2" була очевидною помилкою.

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Андрей МельникГерманияРосійська Федерація