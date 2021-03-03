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Посол України відвідав МЗС Словаччини в зв'язку з заявами прем'єра Матовича

Автор: Роман Тверденко

Посол України в Словаччині Юрій Мушка відвідав місцеве Міністерство закордонних справ. Він спілкувався зі словацькими дипломатами у зв'язку з "жартом" прем'єр-міністра Ігора Матовича про Закарпатті.

Про це Мушка повідомив у Facebook.

Посол розповів, що висловив словакам заклопотаність у зв'язку з поведінкою Матовича в ефірі місцевого радіо.

"Повідомляю, що сьогодні відвідав МЗС Словацької Республіки, де висловив стурбованість через висловлювань прем'єр-міністра Словаччини Ігоря Матовича під час інтерв'ю на словацькому радіо "Express", - написав Мушка.

Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр Словаччини заявив, що пообіцяв Росії українське Закарпаття в обмін на вакцину від коронавірусу. Матович відразу ж зазначив, що це була "жарт".

Міністерство закордонних справ України відреагувало на "жарт" прем'єр-міністра Словаччини Ігоря Матовича про Закарпаття. Українська сторона вимагає від глави словацького уряду офіційних вибачень.

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