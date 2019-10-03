Посол України відреагував на "кримський" форум в Турції

Український посол у Туреччині Андрій Сибіга закликає бойкотувати стамбульський готель Renaissance Polat, який приймав організований Росією "турецько-кримський економічний форум". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter дипломата.

Зазначається, що публічних коментарів представників готелю з приводу проведення форуму немає.

"Надавши майданчик для проведення так званого кримського економічного форуму готель Polat Renaissance Hotel в Стамбулі солідаризувався з російським окупантом. Відтепер в готелі не будуть зупинятися делегації з України. Сподіваємося українські туристи теж зроблять такі висновки", - зазначив посол.

Зазначимо, що Туреччина не визнавала анексію Криму Росією.

Нагадаємо, раніше Сибіга називав провокацією "кримський" форум, запланований Росією в Стамбулі. Україна закликала турецьких бізнесменів не брати участі в провокаційному "економічному форумі" в Стамбулі. За словами дипломата, чергова марна спроба російського окупанта разом з місцевими маргіналами провести "кримські" заходи в Туреччині - під назвою "Економічний форум" у Стамбулі приховується чергова провокація і порушення українського та міжнародного права.

Як повідомляло РБК-Україна, моніторингова місія ООН з прав людини закликала Росію виконати постанову суду і скасувати заборону Меджлісу кримськотатарського народу.