Посол України назвав "криком відчаю" заклик екс-канцлера Німеччини зняти санкції з РФ

Фото: Андрій Мельник (germany.mfa.gov)

Мельник заявив, що ще за життя Шредера Крим повернеться до складу України

Посол України в Німеччині Андрій Мельник назвав заяву колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера про необхідність зняття санкцій з Росії "криком відчаю". Про це повідомили в прес-службі посольства України в Німеччині Facebook.

За словами Мельника, такі заяви найкращим чином демонструють той факт, що санкції є ефективним інструментом у боротьбі з російською агресією.

"Чим голосніше пан Шрьодер та інші лобісти мілітаристської Москви на кожному куті кричать про те, що введені санкції проти Росії є нібито "безглуздими", тим більш очевидним стає для німецької громадськості той незаперечний факт, що санкції ЄС і США прекрасно працюють і дуже боляче б'ють в саме серце і без того слабкої російської економіки, а значить і політичного керівництва", - сказав Мельник

Також посол запропонував 76-річному Шрьодеру парі у відповідь на заяву про те, що ні один президент РФ не поверне Україні Крим.

"Ще за його життя Крим неодмінно повернеться в лоно матері-України. Це так само очевидно, як і те, що сонце встає на Сході і сідає на Заході", - повідомив Мельник.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю газеті Tagesspiegel Шредер заявив про необхідність зняти санкції з Росії, введені за ведення гібридної війни в Україні та анексії Криму. Він назвав санкції "безглуздими", а також зазначив, що ні один президент РФ не поверне півострів.

Раніше РБК-Україна писало, що Мельник не взяв участь у церемонії завершення Другої світової війни в Берліні 2 травня спільно з представниками Росії.