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Посол США раскритиковал Венгрию за ее пристрастие к российским энергоресурсам

Четверг 06 июня 2024 19:28
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Посол США раскритиковал Венгрию за ее пристрастие к российским энергоресурсам Архивное фото: Петер Сийярто и Сергей Лавров (russiaeu ru)
Автор: Дмитрий Браславский

Пристрастие Венгрии к российской энергии является опасным и ненужным. Правительство страны поддерживает путинскую партию войны.

Об этом заявил посол США в Венгрии Дэвид Прессман, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что Венгрия дала понять, что не планирует отказываться от импорта природного газа из России и стремится углублять деловые связи с Москвой, что вызвало резкий упрек со стороны Вашингтона.

"В то время как страны Западной Европы приложили серьезные усилия, чтобы отказаться от российского газа, Венгрия, которая не имеет выхода к морю, получает 4,5 миллиарда кубических метров газа в год из России в соответствии с 15-летним соглашением, подписанным в 2021 году", - пишет издание.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, который находился в Санкт-Петербурге на экономическом форуме, заявил, что Венгрия довольна своим сотрудничеством с Россией в сфере поставок газа и не планирует прекращать закупки газа у Москвы.

Правительство Венгрии лояльно руководству РФ

"Невозможно обеспечить энергоснабжение Венгрии без российских энергоресурсов, и это не имеет ничего общего с политикой или идеологией, а коренится в простых фактах физики", - сказал глава МИД.

Стоит отметить, что Венгрия является единственным членом Европейского союза, чье правительство поддерживает лояльные связи с руководством РФ, несмотря на войну в Украине.

Издание пишет, что правительство премьера Виктора Орбана фактически взбудоражило союзников по ЕС и НАТО, поддерживая тесные деловые связи с Россией и отказываясь отправлять оружие в Украину.

Реакция США

При этом заявления Сийярто уже вызвали резкую критику со стороны Вашингтона.

"Правительство Венгрии заявляет, что оно является "партией мира", продолжая при этом поддерживать путинскую партию войны. Страсть Венгрии к российской энергии опасна и ненужна", - заявил посол США в Венгрии Дэвид Прессман.

По его словам, законы физики в Венгрии ничем не отличаются от законов физики каждого из партнеров Венгрии по ЕС, каждый из которых решил уменьшить зависимость от диктатора Владимира Путина.

Позиция Венгрии по поводу войны в Украине

Правительство Венгрии хоть и осудило вторжение РФ в Украину, но продолжает сотрудничать с Кремлем и постоянно призывает Киев к «мирным переговорам» с Москвой.

В Будапеште регулярно пытаются использовать возможности, чтобы заблокировать выделение помощи Украине. Недавно Financial Times писало, что Венгрия тормозит инициативу ЕС по оказанию помощи Украине по доходам от активов РФ.

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