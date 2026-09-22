Посол США объяснил, почему Трамп пожалел о проблемах нефтепереработки РФ

Посол США Майк Уолтц объяснил слова президента Дональда Трампа о проблемах российской нефтепереработки после атак на НПЗ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление постоянного представителя США при ООН Майка Уолтца.
Президент США ранее заявил, что Россия потеряла контроль над частью своей нефтеперерабатывающей промышленности из-за войны против Украины. По словам Трампа, многие российские НПЗ были повреждены и как минимум временно выведены из строя.
Комментируя это заявление, Майк Уолтц объяснил, почему американский президент назвал ситуацию "к сожалению".
"Ну, Россия была нетто-экспортером дизельного топлива. Дизель используется в тракторах, грузовиках, а также, очевидно, в нашей авиации и флоте. Мы не страна, где продукты идут напрямую с фермы на стол. У нас цепочка от фермы до грузовика и затем до стола. И одним из факторов мировой инфляции является дизельное топливо...", - сказал посол.
По словам Уолтца, Россия была нетто-экспортером дизельного топлива. Он отметил, что дизель используется в сельскохозяйственной технике, грузовиках, авиации и судоходстве.
Посол также связал ситуацию с ценами, заявив, что дизель является одним из факторов, влияющих на инфляцию во всем мире. Ранее Трамп призвал прекратить "бессмысленную и бесконечную" войну России против Украины.
Напоминаем, что президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна прекратить удары по российской инфраструктуре. По его утверждению, такие атаки могут привести к дефициту дизельного топлива на мировом рынке.