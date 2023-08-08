Посол США в ОБСЕ о наступлении ВСУ: все только начинается, нужно подождать несколько месяцев

"Я считаю, что все только начинается. У нас еще много времени, чтобы увидеть. Нет сомнений, что это будет очень сложно, ведь ведение наступления требует больше ресурсов, особенно человеческих, чем оборона, и потому, что россияне заминировали большую территорию на линии фронта. Поэтому это нелегко", - сказал Карпентер.

Он отметил, что не хотел бы делать конкретные прогнозы на этом этапе.

"Безусловно, потенциал для достижения успеха у Украины есть. И если будет возможность, все может развиваться быстро. Посмотрим, как все будет происходить в течение следующих нескольких месяцев", - добавил посол США.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, наши защитники уже с начала лета продолжают наступление на отдельных участках юга и востока. Они уже добились определенных успехов.

В частности, они смогли деоккупировать ряд населённых пунктов на юго-востоке. Недавно от россиян освободили село Старомайорское Донецкой области.

В то же время, часть сил находится в обороне, поскольку российская армия также пытается наступать и сосредоточила большую группировку на Лимано-Купянском направлении.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщала, что украинским военным удалось прорвать первую линию обороны на некоторых участках юга.