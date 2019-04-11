Посол США в ЄС розкритикував Єврокомісію за "Північний потік-2"

Посол Сполучених Штатів Америки в Європейському союзі Гордон Сондланд звинуватив Єврокомісію в тому, що вона не доклала зусиль для зупинки проекту трубопроводу "Північний потік-2". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Європейська комісія намагається врегулювати функціонування спірного проекту "Газпрому" шляхом внесення змін у газові правил Євросоюзу, але стверджує, що не може зупинити будівництво трубопроводу, оскільки його будівництво не порушує правил ЄС.

Використання аргументу верховенства права "дуже зручним виправданням для того, щоб полегшити передусім бажання Німеччини отримати дешеву енергію, звідки б вона не йшла", - заявив Сондланд.

Він сказав, що ЄС повинен зменшити свою залежність від російського газу, додавши, що "якщо історія вчить нас чогось, то це - помилкове місце для того, щоб повісити капелюх".

Він назвав Штати частиною енергетичної безпеки Європейського союзу і заявив, що "ми не хочемо бути вимушеними з'являтися посеред січня, коли Росія відключить газ".

На питання, чи розглядають США питання про введення санкцій для зупинки "Північного потоку-2", Сондланд заявив, що "санкції є інструментами, які є в арсеналі президента. Вони завжди можливі".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що припинення транзиту російського газу через Україну стане потужним ударом по енергетичної безпеки європейських країн і по всьому енергетичного сектору Європейського союзу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російський "Газпром" проклав 40% газопроводу "Північний потік-2".