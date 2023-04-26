Посол США упрекнул Венгрию за циничные заявления в отношении Украины

Сегодня, 26 апреля, посол США в Венгрии Дэвид Прессман назвал "циничными" призывы к Украине о прекращении огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт посольства.

"Это цинично призывать к прекращению огня, когда почти 20 процентов не вашей страны оккупирована армией иностранных захватчиков. И не заслуживает доверия предположение, что если бы только было прекращение огня, Владимир Путин добросовестно сел бы за стол переговоров и согласился вывести свои войска, а не просто перевооружиться и возобновить атаку", - заявил посол.

Прессман отметил, что необходимо быть обеспокоенными циничными политическими попытками использовать термин "мир" как оружие.

"Когда мы слышим, как политики выступают за примирение, маскирующееся под мир, давайте будем четкие: один человек может достичь мира сегодня. Если Путин прекратит воевать, война закончится. Если Украина перестает воевать, Украине конец", - отметил он.

Напомним, на днях вицеспикер парламента Венгрии Дора Дуро заявила о том, что Украина якобы должна "получить разрешение" России по вступлению в НАТО.

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