Посол РФ в США вирушив до Москви для консультацій після заяви Байдена

Посол Росії в США Анатолій Антонов залишив дипломатичне представництво і відправився з Вашингтона до Нью-Йорка для перельоту до Москви. МЗС РФ відкликало посла для консультацій після того, як президент США Джо Байден назвав президента РФ Володимира Путіна "вбивцею".
Про це повідомляє ТАСС.
Антонов не став давати жодних коментарів. О 13:10 за місцевим часом він виїхав на службовому автомобілі з території посольства. Він відкрив вікно і помахав рукою присутнім працівникам ЗМІ.
Антонов має прилетіти до Москви вранці в неділю, 21 березня.
20 березня Антонов повідомив про потенціал для нормалізації відносин двох країн через листи від американців, які надходять в посольство. За його словами, у них громадяни США вибачаються за заяви на адресу Росії.
Нагадаємо, цього тижня Байден назвав Путіна вбивцею і заявив, що той заплатить за втручання в американські вибори.
Путін, своєю чергою, побажав йому здоров'я.
"Коли ми оцінюємо інших людей і країни - це як дивитися в дзеркало... Хто обзивається, той так і сам називається", - наголосив він і запропонував провести дебати з Байденом в онлайні.
Американський лідер поки відмовляється коментувати можливість розмови з Путіним.