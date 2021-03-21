Посол РФ в США вирушив до Москви для консультацій після заяви Байдена

Посол Росії в США Анатолій Антонов залишив дипломатичне представництво і відправився з Вашингтона до Нью-Йорка для перельоту до Москви. МЗС РФ відкликало посла для консультацій після того, як президент США Джо Байден назвав президента РФ Володимира Путіна "вбивцею" .

Антонов не став давати жодних коментарів. О 13:10 за місцевим часом він виїхав на службовому автомобілі з території посольства. Він відкрив вікно і помахав рукою присутнім працівникам ЗМІ.

Антонов має прилетіти до Москви вранці в неділю, 21 березня.

20 березня Антонов повідомив про потенціал для нормалізації відносин двох країн через листи від американців, які надходять в посольство. За його словами, у них громадяни США вибачаються за заяви на адресу Росії.