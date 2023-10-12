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Посол объяснил, почему Украина не может начать эвакуацию граждан из Сектора Газа

Фото: посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Граждан Украины не могут эвакуировать из Сектора Газа, поскольку не работают пункты пропуска на границе с Египтом и Израилем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука в эфире телемарафона.

"К сожалению, эвакуация не началась, поскольку единственный пункт пропуска на Египет "Рафах" остается закрытым и мы не влияем на это, как и другие посольства", - сказал он.

Корнийчук добавил, что со стороны украинской стороны все готово, сотрудники посольства в Египте готовы встретить граждан в любое время, проверить их документы, а при необходимости - восстановить. К тому же Украина, передала и согласовала списки с египетской стороной.

"Проблема в том, что идет фактически такой пинг-понг - египтяне говорят: ХАМАС со стороны Сектора Газа не пускает, а ХАМАС - что египтяне не пускают. Где правда - непонятно", - сказал посол.

Он сообщил, что около 220 украинцев, которые находятся в Секторе Газа, согласились на эвакуацию. При этом их количество постоянно растет, сообщил Корнийчук.

По его словам, за помощью с эвакуацией своих граждан к Украине также обращаются другие посольства, в частности, Молдовы.

"У нас инфраструктура готова, но это, к сожалению, не только от нас зависит. Как только будет разблокирован этот пункт пропуска или пункт пропуска в сторону Израиля, мы людей вывезем", - добавил Корнийчук.

Украинцы в Израиле

После нападения 7 октября террористов ХАМАС на Израиль в МИД Украины сообщили о по меньшей мере семи погибших и девяти раненых украинцах. Еще девять наших граждан считаются пропавшими без вести.

При этом Украина работает над эвакуацией граждан из Израиля. В частности, уже организовало первый эвакуационный рейс и уже готовится второй.

Кроме того, украинским дипломатам удалось эвакуировать несовершеннолетнего мальчика из города Сдерот. Он получил ранения в результате нападения боевиков ХАМАС.

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ИзраильСектор Газа