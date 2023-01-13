Посол объяснил, почему Эрдоган требовал от Путина одностороннего прекращения огня

Он заявил, что Турция как посредник пытается призвать стороны к дипломатическому урегулированию. Однако Анкара понимает, что Украина не согласится на мирные переговоры, пока российские войска оккупируют ее территорию.

"Последние заявления официальных представителей турецкой стороны четко свидетельствуют о понимании необходимости освобождения всех украинских территорий. В этом контексте и было озвучено предложение, что Россия должна первой начать прекращение огня, что может стать основанием для дальнейшего вывода войск с территории Украины. Это попытка поиска путей к диалогу, но никак не навязывание позиции", - сказал дипломат.

В то же время Боднар отметил, что так называемое "рождественское перемирие" России лишь подтвердило настоящие намерения Кремля, пытающегося создать пропагандистскую картинку.

"В нашем понимании прекращение огня невозможно, потому что Россия будет точно пытаться обмануть и нас, и Турцию как страну посредника, использовать это время для усиления своих позиций, а затем отказаться от вывода войск", - заявил Боднар.