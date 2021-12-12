Посол про "Нормандію": у Берліні сумніваються, що вдасться реанімувати цей формат

Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що в Німеччині сумніваються, що новому уряду вдасться реанімувати нормандський формат. Зокрема, мова йде про відновлення довіри до Росії.

"Так що, на мою думку, в Берліні все ж сумніваються, що новому уряду вдасться цей формат реанімувати. Йдеться саме про повну реанімацію "Нормандії", про відновлення будь-якої довіри до Росії. Тому що довіра майже повністю знищена", - заявив посол.

За його словами, колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель перестала довіряти словам президента Росії Володимира Путіна.

"Пані Меркель постійно телефонувала Путіну. Ми навіть перестали рахувати, скільки цих дзвінків було за останні сім років. Але у нас склалося враження, що коли на початку канцлер була схильна довіряти почутому від нього, то останнім часом ні. Путін просто перестав виконувати будь-які обіцянки", - додав Мельник.