Посол Германии сообщил, когда Украина получит еще одну систему Patriot

"Ситуация зимой сейчас может стать очень сложной. Украинская сторона сделала все возможное, чтобы подготовиться к этой ситуации, и мы помогли с подготовкой. Я уже говорил о нашей поддержке противовоздушной обороны. В дополнение к упомянутым системам IRIS-T, зимой здесь будет развернута еще одна система Patriot из Германии", - сказал он

Посол уточнил, что сейчас в Украине уже четыре доставленные из Германии системы IRIS-T и "в ближайшие годы" будут поставлены дополнительные системы.

Помощь Германии

Германия является одним из лидеров среди стран, оказывающих нашим войскам помощь. В частности, Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

В ноябре спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что в скором времени Украина получит еще один зенитно-рекетный комплекс Patriot от Германии. Сейчас на боевом дежурстве есть два дивизиона этой ПВО, которые способны сбивать баллистические ракеты, в частности, над Киевом.

Как писало издание Politico, западная ПВО превратила Киев в редкое безопасное место в воюющей Украине. Сейчас в столице работает несколько видов противовоздушной защиты разного радиуса.