RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Посол Германии сообщил, когда Украина получит еще одну систему Patriot

Фото: Patriot в Украину из Германии будет поставлена зимой (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Украина получит от Германии систему противовоздушной обороны Patriot зимой. Дополнительные системы IRIS-T будут поставлены "в ближайшие годы".

Об этом заявил посол Германии в Украине Мартин Егер, сообщает РБК-Украина со ссылкой в интервью посла "Укринформ" .

"Ситуация зимой сейчас может стать очень сложной. Украинская сторона сделала все возможное, чтобы подготовиться к этой ситуации, и мы помогли с подготовкой. Я уже говорил о нашей поддержке противовоздушной обороны. В дополнение к упомянутым системам IRIS-T, зимой здесь будет развернута еще одна система Patriot из Германии", - сказал он

Посол уточнил, что сейчас в Украине уже четыре доставленные из Германии системы IRIS-T и "в ближайшие годы" будут поставлены дополнительные системы.

Помощь Германии

Германия является одним из лидеров среди стран, оказывающих нашим войскам помощь. В частности, Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

В ноябре спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что в скором времени Украина получит еще один зенитно-рекетный комплекс Patriot от Германии. Сейчас на боевом дежурстве есть два дивизиона этой ПВО, которые способны сбивать баллистические ракеты, в частности, над Киевом.

Как писало издание Politico, западная ПВО превратила Киев в редкое безопасное место в воюющей Украине. Сейчас в столице работает несколько видов противовоздушной защиты разного радиуса.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВО