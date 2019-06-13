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Посол назвав строки зустрічі Зеленського і Трампа


Посол уточнив, що йдеться про найближчі місяці

Зустріч президента України Володимира Зеленського і Дональда Трампа, президента США, можлива після 21 липня. Про це заявив посол України в Вашингтоні Валерій Чалий, повідомляє "Укрінформ".

Він додав, що важлива не тільки дата, а й зміст перемовин.

"Президент України отримав запрошення президента США Дональда Трампа, яке має чіткі сигнали. Мені дуже подобається його зміст - про стратегічне партнерство, про те, що президент США і Сполучені Штати підтримують Україну, і яке містить запрошення відвідати Білий дім", - зазначив дипломат.

Він уточнив, що йдеться про найближчі місяці.

"Ми сподіваємося, що мова йде про (період, - ред.) одразу після виборів. У нас зараз відбувається виборчий процес, і після виборів, сподіваюсь, не затягуючи, в серпні - це залежить від графіка президента України, який очевидно має насичену програму - ми будемо мати таку важливу зустріч у Вашингтоні", - зауважив дипломат.

Нагадаємо, Адміністрація президента спростувала інформацію про строки зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом. В АП заявили, що Борис Тизенгаузен, який назвався позаштатним радником президента і назвав строки зустрічі Зеленського з Трампом, не є членом його команди. Однак в адміністрації підтвердили, що зустріч буде. Тизенгаузен говорив, що зустріч запланована на 28-29 червня.

Раніше Трамп запросив Зеленського відвідати з офіційним візитом Вашингтон. В Адміністрації президента України повідомили, що вдячні за запрошення Дональду Трампу. Точна дата поки невідома.

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