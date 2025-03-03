Посол Китая раскритиковал решение Австралии ограничит DeepSeek

Комментарии посла прозвучали в то время, как китайская военно-морская оперативная группа продолжала обходить территориальные воды Австралии, планируя обойти государство-остров. Ранее, 10 дней назад, военные корабли КНР провели учения с боевыми стрельбами в Таманском море между Австралией и Новой Зеландией.

Уже сегодня, в понедельник, Сяо заявил в своей статье для The Australian, что разработанная Китаем программа искусственного интеллекта "принесет миру огромную пользу в различных аспектах". Он призвал Австралию к сотрудничеству с Пекином, чтобы совместно разрабатывать новые технологии.

"Принятие ограничительных мер против (DeepSeek - ред.) под предлогом "рисков безопасности" является попыткой расширить концепцию национальной безопасности и политизировать вопросы торговли и технологий", - заявил посол в своей статье.

Bloomberg напомнило, что в начале февраля левоцентристское лейбористское правительство Австралии стало одним из первых в мире, запретивших DeepSeek на официальных (государственных) устройствах. Решение было обосновало соображениями национальной безопасности.

Это был один из ряда шагов за последний месяц, которые грозили испортить отношения между Австралией и ее крупнейшим торговым партнером. В частности, Канберра и Пекин предприняли серьезные усилия по восстановлению своих отношений за три года с момента избрания Лейбористской партии - в мае 2022 года.



В то же время, неожиданное решение китайской военно-морской оперативной группы провести учения с боевыми стрельбами у густонаселенного восточного побережья Австралии, начиная с 21 февраля, вызвало общенациональные дебаты о том, достаточно ли сделала Канберра для повышения своей военной готовности. Австралия узнала об учениях только тогда, когда ее предупредили коммерческие пилоты, которым пришлось покинуть этот район.

После случившегося премьер-министр Энтони Альбанезе раскритиковал отсутствие уведомления со стороны Пекина, а "теневой" министр обороны Эндрю Хасти охарактеризовал учения как открытый сигнал военной мощи со стороны китайского правительства, и что это напоминание австралийцам, что "мы не можем ничего принимать как должное".

По данным Министерства обороны, в понедельник утром корабли находились в 565 километрах к юго-востоку от столицы штата Западная Австралия города Перт.

Впервые замеченная у северных подступов к Австралии в середине февраля, оперативная группа из трех кораблей, прошла уже почти две трети пути вокруг государства.