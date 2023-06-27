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Посол Китая о поддержке границ Украины в 1991 году: не понимаю, почему бы и нет

Фото: представитель Китая в ЕС Фу Цун (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Китай может поддержать цели Украины по восстановлению своей территориальной целостности в 1991 году, включая Крым.

Об этом заявил представитель Китая в ЕС Фу Цун, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aljazeera.

"Я не понимаю, почему бы и нет", - ответил Фу Цун на вопрос поддержки целей Украины, включающих возвращение регионов, которые сейчас оккупированы Россией.

Посол добавил, что Китай уважает территориальную цельность всех стран и выступает за мир.

"Мы уважаем территориальную целостность всех стран. Итак, когда Китай наладил отношения с бывшим Советским Союзом, мы договорились об этом. Но, как я уже сказал, это исторические вопросы, которые должны обсуждаться и решаться Россией и Украиной, и это то, за что мы выступаем", - сообщил Фу Цун.

Стоит отметить, что кроме Фу Цуна, лидеры Китая в целом воздерживаются от публичных комментариев по поводу российской аннексии украинских территорий.

Позиция Китая по поводу войны в Украине

Напомним, Китай не поддержал Украину в войне против России, как это сделали, например, страны Запада. Пекин придерживается нейтральной позиции и выступает против давления на страну-оккупанта с помощью санкций.

Также недавно Китай заявил о намерении выступления миротворцем в войне и обнародовал так называемый "мирный план", состоящий из 12 пунктов. Пекин призвал к прекращению огня и мирным переговорам, но не говорил о выводе российских войск из Украины.

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