Посол Казахстану про ситуацію в країні: влада поверне контроль протягом 2-3 днів

Влада Казахстану поверне повний контроль над ситуацією в країні протягом 2-3 днів. А країни-учасниці Організації Договору про колективну безпеку направлять не менше 3 000 військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла Казахстану Дархана Калетаєва в ефірі "Україна 24".
"У країні оголошена надзвичайна ситуація. У місті Алмати проводиться зачистка екстремістів. На жаль, дуже важко бачити такі кадри з рідного міста. Але я думаю, що протягом двох, максимум трьох днів вся ситуація буде повністю під контролем у всіх регіонах", - зазначив посол.
Він також уточнив, що поки немає точної інформації про кількість загиблих учасників акцій. За його словами, країни-учасниці ОДКБ направлять до 3 000 військових.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Казахстані триває операція силовиків з розгону протестів і припинення заворушень.
Детальніше про ситуацію читайте в матеріалі РБК-Україна "Протести, звільнення Назарбаєва і російський десант. Питання та відповіді про кризу в Казахстані".