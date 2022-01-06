Посол Казахстану про ситуацію в країні: влада поверне контроль протягом 2-3 днів

Влада Казахстану поверне повний контроль над ситуацією в країні протягом 2-3 днів. А країни-учасниці Організації Договору про колективну безпеку направлять не менше 3 000 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла Казахстану Дархана Калетаєва в ефірі "Україна 24" .

"У країні оголошена надзвичайна ситуація. У місті Алмати проводиться зачистка екстремістів. На жаль, дуже важко бачити такі кадри з рідного міста. Але я думаю, що протягом двох, максимум трьох днів вся ситуація буде повністю під контролем у всіх регіонах", - зазначив посол.

Він також уточнив, що поки немає точної інформації про кількість загиблих учасників акцій. За його словами, країни-учасниці ОДКБ направлять до 3 000 військових.