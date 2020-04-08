Посол Ізраїлю в Україні просить хасидів не їхати в Умань

Посол Ізраїлю в Україні Йоель Ліон звернувся до своїх співвітчизників, які планують відправитися в паломництво в Умань, і просить залишитися вдома. Спільне звернення дипломата з мером міста Умані Олександром Цебрием, головним рабином України Моше Азманом і головним рабином Умані Яковом Джантой опубліковано на сторінці посольства у Facebook.

Він також закликав їх дотримуватися всіх карантинних заходів.

"Тора наказує нам залишатися якомога далі від небезпеки. Через пандемію ми закликаємо вас виконувати вказівки місцевого самоврядування. Залишайтеся на карантині в своїх будинках", - йдеться у зверненні.

Людям рекомендують не виходити на вулицю, не збиратися в групи більше двох осіб, носити маски, виходячи на вулицю, а в разі хвороби звертатися до медиків.

Поліція буде стежити за дотриманням карантину, а кожен порушник буде оштрафований на суму від 17 тис. грн.

Нагадаємо, в Умані у померлого хасидів з США виявили коронавірус COVID-19. Іноземець-хасид мав важку супутню патологію, він до себе не підпускав фахівців і не виконував рекомендації.Пізніше коронавірус виявили у дружини і дітей померлого.

Також РБК-Україна писало, що з 6 квітня в Україні набули чинності нові карантинні правила, згідно з якими заборонено з'являтися в громадських місцях без масок.