Посол Ізраїлю відкрив меморіальну дошку основоположнику івритської літератури

Посольство Ізраїлю в Україні спільно з Михайлівською районною радою відкрили меморіальну дошку на честь Саула Черніховського, одного з основоположників сучасної івритської літератури, видатного сіоніста та перекладача.

Про це повідомили у посольстві Ізраїлю в Україні.

Меморіальну дошку відкрили Надзвичайний та Повноважний Посол Ізраїлю в Україні Джоел Ліон та заступник голови Запорізької обласної державної адміністрації Олександр Свистун у присутності голови Михайлівської районної ради Сергія Передерія та народних депутатів Павла Мельника та Юлії Яцик.

Подія присвячена 145-й річниці від дня народження Саула Черніховського: поет народився 20 серпня 1875 року в в селі Михайлівка Мелітопольського повіту Таврійської губернії (нині – Запорізька область).



Посол Джоел Ліон наголосив на важливості використання єврейської мови як частини Сіоністського руху, а також зазначив, що сіоніст Черніховський "став одним із творців держави Ізраїль".

Нагадаємо, раніше у Бердичеві Житомирської області дві українські родини отримали почесну нагороду "Праведників народів світу". Члени їх сімей рятували євреїв під час Голокосту.

Звання "Праведника народів світу" за останні 25 років отримали 2 634 українців.