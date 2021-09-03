Посол Німеччини розповіла, що потрібно для надання Україні ПДЧ НАТО

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен розповіла, що потрібно для надання Україні ПДЧ НАТО. Це залежить від політичних умов.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на інтерв'ю Фельдгузен для " ТСН ".

Посол Німеччини підтримує надання Україні ПДЧ, але, говорить, що не може впливати на 30 країн-членів НАТО.

"Це також завжди залежить від політичних умов. Я пам’ятаю, як колишній міністр оборони Естонії сказав на одному міжнародному форумі в Берліні, що сьогодні, напевно, і Естонію б не взяли в НАТО, тому що умови змінилися", - розповіла Фельдгузен.

Тоді, за словами посла, міністр оборони Естонії порадив українцям: "Давайте, будьте готові, коли відкриється це вікно можливостей".