Посол Німеччини розповіла, що потрібно для надання Україні ПДЧ НАТО

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен розповіла, що потрібно для надання Україні ПДЧ НАТО. Це залежить від політичних умов.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю Фельдгузен для "ТСН".
Посол Німеччини підтримує надання Україні ПДЧ, але, говорить, що не може впливати на 30 країн-членів НАТО.
"Це також завжди залежить від політичних умов. Я пам’ятаю, як колишній міністр оборони Естонії сказав на одному міжнародному форумі в Берліні, що сьогодні, напевно, і Естонію б не взяли в НАТО, тому що умови змінилися", - розповіла Фельдгузен.
Тоді, за словами посла, міністр оборони Естонії порадив українцям: "Давайте, будьте готові, коли відкриється це вікно можливостей".
Нагадаємо, посол Франції заявив, що наразі немає консенсусу серед членів НАТО щодо надання ПДЧ Україні.
Зазначимо, голова МЗС України Дмитро Кулеба розраховує на надання Україні ПДЧ в НАТО в 2022 році.