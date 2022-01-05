Посол у Німеччині: у Берліні більше готові підтримати майбутнє членство України в ЄС, ніж у НАТО

За словами посла України в Німеччині Андрія Мельника, в Берліні більше готові підтримати майбутнє членство України в ЄС, ніж в НАТО. Він зазначив, що дипломати намагаються не розрізняти ці два шляхи, але шанси з приводу ЄС здаються набагато більшими.

"Це моє особисте почуття. Ця тема навіть, як ви знаєте, більш рельєфно була прописана в новій коаліційній угоді. Вперше німецький політикум констатує, визнає прагнення України домогтися членства... Це така негласна підтримка. Вони цього не виключають апріорі, і це вже важливо", - заявив посол.

Він розповів, що зараз українські дипломати намагаються сформувати план, як наповнити практичним змістом абзац з коаліційної угоди про те, що "Україна, Молдова та Грузія, які прагнуть до членства в ЄС, повинні отримати можливість наближатися (до цього) шляхом послідовних реформ у сфері верховенства права та ринкової економіки", і для цього потрібно прописати конкретний план дій для України на найближчі роки, щоб вона реалізувала необхідні реформи.

"Я не виключаю, що нам вдасться переконати коаліцію, що дати Україні перспективу членства не варто жодного євроцента для платників податків; але це рішення створює для Берліна важелі впливу на прогрес реформ в Україні", - зазначив Мельник.

На його думку, з підтримкою членства України в НАТО ситуація складніша - через шантаж Росії.