Посол Франції про миротворців ООН на Донбасі: ми досить скептично налаштовані

Посол Франції Етьєн де Понсен коментуючи можливість миротворчої місії на Донбасі, заявив, що поки концентруються на існуючих форматах переговорів, замість того, щоб думати про альтернативи. Втім, цю ідею не виключають в принципі.

Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, зараз усі політичні зусилля йдуть на діючі формати, не треба розпорошувати їх.

"Якщо ми подивимося на історію миротворчих місій різних видів, якщо ми подивимося на Кіпр, там миротворча місія не була дуже успішною, тому ми досить скептично налаштовані", - заявив він.

Зазначимо, миротворча місія ООН - дії міжнародної спільноти задля запобігання виникненню міждержавних або внутрішніх конфліктів. Операції зі встановлення миру проводяться за обов'язкової згоди сторін конфлікту.

У 2017 році в Україні висунули ідею введення миротворців на всю територію Донбасу. У відповідь на це президент РФ Володимир Путін висунув вимогу, що миротворці повинні перебувати на лінії розмежування "і ні на жодних інших територіях".

Нагадаємо, ще в 2018 році Німеччина говорила, що в Радбезі ООН ставитиме питання миротворчої місії на Донбасі.