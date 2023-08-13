Посол Эстонии о решительной поддержке Украины: борется за свободу всей Европы

"Мы делаем это не только в интересах Украины, но и в своих собственных. С момента начала военных действий главной целью каждого эстонского дипломата стало оказание поддержки Украине", - заявила она.

Посол подчеркнула, что Эстония действительно оказывает колоссальную поддержку.

"Мы осознаем, что Украина сражается за свободу всей Европы. Россия - и наш сосед тоже, и если Украина не остановит ее, то подобное может произойти и с нами. Мы хорошо понимаем, что такое Россия, мы были под оккупацией", - добавила Кольк.

При этом она добавила, что Таллинн предупреждал, что Россия может вторгнуться в Украину, даже когда вся Европа этому не верила.

"Мы говорили о ее способности к таким действиям. Украинцы и эстонцы, будучи оккупированными Советским Союзом, понимают друг друга весьма хорошо", - подчеркнула посол.

В то же время Кольк заявила, что Россия, которая сейчас является членом Совета Безопасности ООН, должна быть исключена из этой организации.

"Нам важно совместно остановить Россию, исключить ее из международных органов и привлечь ответственных лиц к суду. Только тогда мы сможем почувствовать себя в безопасности, и это касается не только Эстонии, но и всей Европы. Мы знаем, что представляет собой Россия", - подчеркнула посол.

Помощь Эстонии Украине

С первых дней полномасштабной войны Эстония осудила Россию, предоставила Украине военную и финансовую помощь, а также приняла тысячи беженцев. Президент и премьер Эстонии одними из первых посетили Украину весной прошлого года.

Так, правительство Эстонии одобрило новый пакет военной помощи для Украины, включающий боеприпасы 155-мм калибра.

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