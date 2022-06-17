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Посол ЄС про укладення Єврокомісії за заявкою України: позитивне хвилювання

Фото: посол ЄС в Україні Матті Маасікас (flickr com European Committee of the Regions)
Автор: Валерія Поліщук

Європейська комісія сьогодні має надати висновок щодо заявки України на членство в ЄС. Швидше за все, рішення Єврокомісії буде позитивне.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посла ЄС в Україні Матті Маасікаса в Twitter.

"Не можу не згадати такий же прекрасний літній день 25 років тому, коли комісія відкрила моїй рідній Естонії шлях в ЄС. Те ж позитивне хвилювання, те ж відчуття історії в повітрі", - написав він.

Нагадаємо, раніше джерела РБК-Україна теж повідомляли, що Єврокомісія рекомендуватиме дати Україні повноцінний статус кандидата на вступ до ЄС.

Зазначимо, Грузинський прем'єр Іраклій Гарібашвілі заявляв, що спочатку статус кандидата повинна отримати Грузія, а вже потім Україна і Молдова.

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