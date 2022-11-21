RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Посол ЕС в Украине посетил Николаев

Фото: посол ЕС в Украине Матти Маасикас (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Глава дипломатического представительства ЕС в Украине Матти Маасикас посетил Николаев. Он опубликовал фото с флагом, ранее находившимся на здании ОГА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на дипломата в Twitter.

Посол ЕС во время своего визита встретился с мэром Николаева Александром Сенкевичем и главой Николаевской ОВ Виталием Кимом.

"В Николаеве с губернатором Виталием Кимом, мэром города Сенкевичем и с флагом ЕС, который был сорван со столба, когда здание облгосадминистрации было разрушено российской ракетой", - отметил посол.

Напомним, недавно министр обороны Новой Зеландии впервые в истории посетил Украину и встретился с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзНиколаевВойна в Украине