Посол ЕС в Украине посетил Николаев

Посол ЕС во время своего визита встретился с мэром Николаева Александром Сенкевичем и главой Николаевской ОВ Виталием Кимом.

"В Николаеве с губернатором Виталием Кимом, мэром города Сенкевичем и с флагом ЕС, который был сорван со столба, когда здание облгосадминистрации было разрушено российской ракетой", - отметил посол.

Напомним, недавно министр обороны Новой Зеландии впервые в истории посетил Украину и встретился с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

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