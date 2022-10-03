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Посол ЕС рассказал о принципе единогласия и особой позиции Венгрии по санкциям

Фото: посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Александр Белоус

В Европейском Союзе решения по внешнеполитическим вопросам принимается единогласно. В этом есть своя логика, поскольку эти решения необходимо выполнять.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

"Что касается внешней политики, все решения должны приниматься единогласно, и это мощная сила. Потому что, когда все согласились, это общее и более обязывающее решение. Это означает, что иногда дискуссии продолжаются очень долго. Санкции - это такая вещь, по которой вам нужно реально действовать", - сказал он, отвечая на вопрос о том, что Венгрия часто не согласна с позицией большинством стран ЕС.

При этом он Маасикас отметил, что решения по внешнеполитическим вопросам должны выполнять все страны. "Поэтому есть логика в том, чтобы это решалось единогласно", - добавил он.

Посол также напомнил, что большинство процессов в ЕС решаются квалифицированным большинством. "Но к Евросоюзу любая страна присоединялась добровольно. И всегда огромное количество усилий прилагается, чтобы достичь единодушия, привлечь всех. И только в самом конце, если это не удается, может состояться голосование большинством или квалифицированным большинством".

По его словам, часто так бывает, что "власти страны-члена ЕС по внутриполитическим причинам выгодно быть против, показывать, что они дрались изо всех сил, но решение было принято большинством".

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Евросоюзу необходимо отказаться от принципа единогласия при принятии решений по внешней политике, налогам и санкциям.

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