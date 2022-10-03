Посол ЕС рассказал о принципе единогласия и особой позиции Венгрии по санкциям

"Что касается внешней политики, все решения должны приниматься единогласно, и это мощная сила. Потому что, когда все согласились, это общее и более обязывающее решение. Это означает, что иногда дискуссии продолжаются очень долго. Санкции - это такая вещь, по которой вам нужно реально действовать", - сказал он, отвечая на вопрос о том, что Венгрия часто не согласна с позицией большинством стран ЕС.

При этом он Маасикас отметил, что решения по внешнеполитическим вопросам должны выполнять все страны. "Поэтому есть логика в том, чтобы это решалось единогласно", - добавил он.

Посол также напомнил, что большинство процессов в ЕС решаются квалифицированным большинством. "Но к Евросоюзу любая страна присоединялась добровольно. И всегда огромное количество усилий прилагается, чтобы достичь единодушия, привлечь всех. И только в самом конце, если это не удается, может состояться голосование большинством или квалифицированным большинством".

По его словам, часто так бывает, что "власти страны-члена ЕС по внутриполитическим причинам выгодно быть против, показывать, что они дрались изо всех сил, но решение было принято большинством".