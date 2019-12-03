Посол Данії в РФ прокоментував ситуацію навколо "Північного потоку-2"

Фото: Північний потік (gazprom.ru)

Надання дозволу на будівництво не було політичним питанням, заявив посол

Енергетичне агентство Данії (DEA) видало дозвіл на будівництво газопроводу "Північний потік-2" в результаті звичайної адміністративної процедури. Про це посол Данії в РФ Карстен Сендергорд сказав в інтерв'ю російським ЗМІ.

За його словами, позитивному вирішенню також посприяло те, що оператор "Північного потоку-2" Nord Stream 2 AG відправив новий запит, де вже йшлося про прокладання газопроводу не через територіальні води Данії, як було в першій заявці, а через економічну зону країни за межами територіальних вод.

"У нас є свої правила, свої зобов'язання, свої процедури, і ми не збираємося їх порушувати. Знадобилося 14 місяців, щоб це рішення було прийнято. 14 місяців - це непогано. Це чисто адміністративне рішення і досить прозорий процес", - зазначив Сендергорд.

Посол підкреслив, що перед видачею дозволу на будівництво газопроводу "Північний потік-2" Данії необхідно було переконатися, що проект відповідає міжнародним зобов'язанням країни та екологічним стандартам.

"Це не було політичним питанням, оскыльки їм більше не займався наш міністр закордонних справ. Рішення було прийнято агентством, якому це питання було делеговано міністерством з технічних причин", - сказав Сендергорд.

Як повідомляло РБК-Україна, 30 жовтня 2019 року уряд Данії дав дозвіл на будівництво газопроводу "Північний потік-2" на датському континентальному шельфі. Данія надала компанії Nord Stream 2 AG дозвіл на будівництво ділянки газопроводу на континентальному шельфі на південний схід від острова Борнхольм в Балтійському морі.

Заступник голови уряду РФ Дмитро Козак заявив, що газопровід "Північний потік - 2" зможе почати працювати в середині 2020 року.