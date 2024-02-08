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Посол Британии в НАТО считает, что Украине на саммите не стоит ожидать прогресса по членству

Фото: посол Великобритании в НАТО Дэвид Куорри (flickr.com)
Автор: Валерия Полищук

На предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне Украине не стоит ожидать большого прогресса в вопросе о своем членстве.

Об этом заявил посол Великобритании в НАТО Дэвид Куорри, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Члены военного альянса соберутся в столице США с 9 по 11 июля, и хотя вопрос о членстве Украины в НАТО, скорее всего, будет обсуждаться, Куорри считает, что Киеву следует умерить свои ожидания.

"Я не ожидаю большого прорыва в этом вопросе, главным образом из-за вероятной ситуации на местах", - заявил он. 

В то же время, по словам Куорри, Великобритания "абсолютно убеждена, что законное место Украины - в НАТО".

"Это вопрос "когда", а не "если", и наша задача - продолжать поддерживать Украину по мере ее приближения к альянсу", - сказал он.

Союзники по НАТО уже давно заявили о своей поддержке заявки Украины на членство, но до сих пор не смогли предложить четких сроков вступления.

Вступление Украины в НАТО

30 сентября 2022 года стало известно, что Украина подает заявку на вступление в НАТО по ускоренному порядку. Украина ожидала получить приглашение на вступление в НАТО во время летнего саммита в Вильнюсе, но этого не произошло.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что Украина не сможет присоединиться к Альянсу, пока не закончатся активные боевые действия.

Украина получила от НАТО рекомендации по вступлению. Это произошло по итогам Совета Украина-НАТО, заседание которого прошло в Брюсселе 29 ноября. Рекомендации касаются первичных реформ для вступления в Североатлантический союз.

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