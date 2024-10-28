Посол Британии: Не может быть дискуссии о мире для Украины без Украины

"Тот факт, что почти 100 стран присутствовали на саммите мира в Швейцарии, свидетельствует о том, что есть всемирная поддержка этих принципов ООН, и это должно быть базой для справедливого мира здесь в Украине", - заявил посол.

Он добавил, что в целом в вопросе завершения войны в Украине все страны должны придерживаться главных принципов ООН. В частности это проговаривается и во время диалога с Китаем, Индией или другими членами "Большой двадцатки" (G20).

"Также есть главный принцип, что не может быть дискуссии о мире для Украины без Украины. Поэтому я думаю, что через такое дипломатическое давление, вместе с военным давлением, мы можем влиять на позицию России и достичь справедливого мира для Украины и безопасности для Европы в целом", - отметил Харрис.

Саммит мира

Офис Президента Украины сообщил, что второй Саммит ради мира состоится после того, как будет согласован совместный мирный план, который включает 10 пунктов, определенных украинской «формулой мира». Предварительно предполагалось, что саммит может состояться еще до конца текущего года, однако Россия неоднократно заявляла о своем нежелании участвовать в этом мероприятии.

Между тем, советник руководителя Офиса Президента Дарья Заривная отметила, что дата следующего заседания станет известной после завершения серии тематических конференций, которые планируются до конца октября.

Подробнее о мотивах, по которым страна-агрессор уклоняется от участия в саммите, читайте в материале РБК-Украина.