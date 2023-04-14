Посол Британии о самолетах для Украины: мы не можем быть всегда первыми

"Для нас это долгосрочный разговор. Мы не можем быть всегда первыми, кто это сделает. Там, где у нас есть возможность, и мы считаем, что можем изменить ситуацию, мы это делаем", - сказала Симмонс.

Она подчеркнула, что именно поэтому Великобритания была в танковой и противовоздушной коалиции.

"Мы часто были первыми, кто оказывал помощь. Но с точки зрения истребителей мы считаем, что это долгосрочная перспектива", - отметила посол.