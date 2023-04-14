Посол Британии о самолетах для Украины: мы не можем быть всегда первыми

Британия не станет первой страной, которая предоставит Украине истребители западного образца. Правительство считает передачу самолетов "долгосрочной перспективой".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Британии в Украине Мелинды Симмонс в эфире телемарафона.
"Для нас это долгосрочный разговор. Мы не можем быть всегда первыми, кто это сделает. Там, где у нас есть возможность, и мы считаем, что можем изменить ситуацию, мы это делаем", - сказала Симмонс.
Она подчеркнула, что именно поэтому Великобритания была в танковой и противовоздушной коалиции.
"Мы часто были первыми, кто оказывал помощь. Но с точки зрения истребителей мы считаем, что это долгосрочная перспектива", - отметила посол.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Великобритания не будет отправлять истребители в Украину в "краткосрочной перспективе". При этом в будущем поставки самолетов все же не стоит исключать.
К тому же ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что союзникам следует сосредоточиться на вопросе усиления наземного вооружения.
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