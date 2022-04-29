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Посол Британії Сіммонс повернулася в Київ

Фото: Мелінда Сіммонс (ліворуч) (twitter.com/MelSimmonsFCDO)
Автор: Антон Федорців

Посол Сполученого Королівства Мелінда Сіммонс заявила про своє повернення до столиці України після вимушеної евакуації перед початком війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter дипломатки.

Британське посольство в Києві відновлює функціонування у звичному режимі. Посол оголосила про приїзд до української столиці.

"Це була довга поїздка, але воно того варте. Так чудово знову бути в Києві", – написала Сіммонс.

Велика Британія вирішили відкрити своє посольство в Україні минулого тижня. Цю подію прем'єр-міністр Борис Джонсон анонсував за підсумками свого візиту в Київ.

Британські дипломати зберігали свою присутність в Україні після евакуації посольства в середині лютого. Персонал представництва працював у Львові, але не надавав консульські послуги.

До слова, генсек ООН Гутерріш пообіцяв подвоїти зусилля організації для порятунку мирних мешканців України.

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