Посол Британії емоційно відреагувала на скандальний матеріал Amnesty International

"Єдине, що загрожує мирним жителям України, це російські ракети, зброя та мародерство російських військ. Крапка. Якби Росія припинила вторгнення в Україну, небезпеки не було б", - написала вона.

Скандальний матеріал Amnesty International

Нагадаємо, що у свіжому звіті правозахисної організації Amnesty International було заявлено про те, що нібито "українські військові ставлять під загрозу життя цивільного населення", розміщуючи бойову техніку та озброєння "в школах і лікарнях".

Реакція України

Додамо, що на цей скандальний звіт вже відреагували, зокрема глави Міноборони та МЗС України і сам глава держави Володимир Зеленський, назвавши це нічим іншим як намаганням перекласти відповідальність за воєнні злочини з агресора на жертву.

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