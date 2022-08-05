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Посол Британії емоційно відреагувала на скандальний матеріал Amnesty International

Фото: посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Мирним українцям загрожують лише російські ракети, зброя та мародерство, а не ЗСУ, які нібито "розміщуються в деяких цивільних обʼєктах" як про це стверджують звіті Amnesty International.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter посла Великої Британії в Україні Мелінди Сіммонс.

"Єдине, що загрожує мирним жителям України, це російські ракети, зброя та мародерство російських військ. Крапка. Якби Росія припинила вторгнення в Україну, небезпеки не було б", - написала вона.

Скандальний матеріал Amnesty International

Нагадаємо, що у свіжому звіті правозахисної організації Amnesty International було заявлено про те, що нібито "українські військові ставлять під загрозу життя цивільного населення", розміщуючи бойову техніку та озброєння "в школах і лікарнях".

Реакція України

Додамо, що на цей скандальний звіт вже відреагували, зокрема глави Міноборони та МЗС України і сам глава держави Володимир Зеленський, назвавши це нічим іншим як намаганням перекласти відповідальність за воєнні злочини з агресора на жертву.

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Amnesty InternationalВеликобританія