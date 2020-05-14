За допомогою по безробіттю звернулися ще 3 млн американців

За даними міністерства праці США, заявки на посібники з безробіття за тиждень, що закінчився 9 травня, склали з урахуванням сезонних коливань 2,981 млн. Про це повідомляє агентство Reuters.

Хоча цей показник знизився з 3,176 млн на попередньому тижні, він став шостим тижневим падінням поспіль, а кількість заявок залишається неймовірно високою. Заявки поступово знижувалися з моменту досягнення рекордних 6,867 млн на тижні, що закінчився 28 березня.

Щотижневий звіт за заявками на допомогу з безробіття - найбільш актуальні дані про стан економіки - зміцнює очікування економістів про третій місяць масових втрат робочих місць у травні. Звіт вийшов на наступний день після того, як глава Федеральної резервної системи Джером Пауелл попередив про "тривалий період" слабкого зростання і стагнації доходів.

"Ми знаходимося на передньому краї першої хвилі звільнень, але тепер ми переходимо від фази стихійного лиха до фази рецесії", - сказав Джош Райт, головний економіст Wrightside Advisors в Нью-Йорку.

У квітні економіка втратила величезні 20,5 млн робочих місць, що стало найбільш різким падінням з часів Великої депресії 1930-х років, оскільки підприємства були закриті, щоб уповільнити поширення COVID-19.

Багато частин США відкриваються, і штати і місцеві органи влади розробляють плани з відновлення своєї економіки. Але через те, що підприємства працюють значно нижче своїх потужностей і побоюються другого раунду зараження COVID-19, економісти не очікують різкого поліпшення ситуації на ринку праці.

Деякі компанії отримали доступ до кредитів з майже 3 трлн доларів фіскальних пакетів, які можна було б частково списати, якщо б вони використовували засоби для заробітної плати співробітників. Але очікується, що багато малих підприємств будуть закриті назавжди, в результаті чого частина з 21,4 млн людей, які втратили роботу в березні і квітні, залишаться без роботи.

Як повідомляло РБК-Україна, економіка США у першому кварталі скоротилася найшвидшими темпами з часів фінансової кризи 2008-2009 року. За попередніми даними міністерства торгівлі США, валовий внутрішній продукт впав на 4,8% в річному обчисленні за перший квартал 2020 року.

Президент США Дональд Трамп очікує, що в третьому кварталі 2020 почнеться рух до відновленню економіки, оскільки все більше штатів знову відкриваються для бізнесу.