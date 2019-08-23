Посли країн G7 підтвердили готовність допомагати Україні на шляху реформ

Посли країн "Великої сімки" (G7) підтвердили свою готовність і прихильність у сприянні Україні на шляху реформ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення групи послів Twitter.

Посли підтверджують готовність і відданість допомоги Україні на шляху реформ/

"З нагоди Дня Незалежності України ируппа послів G7 за підтримки реформ бажає миру та процвітання українського народу. Вона підтверджує свою повну готовність і відданість допомоги Україні на шляху реформ", - йдеться в повідомленні групи G7.

Нагадаємо, 22 серпня лідери Німеччини, Франції і Великобританії відкинули пропозицію президента США Дональда Трампа повернути Росію в "Велику сімку".

Як повідомляло РБК-Україна, Трамп сказав 20 серпня, що було б доцільно дозволити Росії приєднатися до G7. Трамп зазначив, що виходу Росії з "Великої сімки" хотів його попередник, демократ Барак Обама. "Але я думаю, що набагато більш доцільно, щоб Росія була в ній. Це повинна бути G8, тому що багато з того, про що ми говоримо, має відношення до Росії", - сказав Трамп.