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Посли країн "Великої сімки" подякували Порошенку за реформи

Новини » Політика    15.05.2019 - 19:29
Посли країн "Великої сімки" подякували Порошенку за реформи
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко подякував за потужну підтримку України з боку "Великої сімки" та ЄС

Посли країн "Великої сімки" подякували президенту України Петру Порошенку за реформи. Про це йшлося під час зустрічі Петра Порошенка з послами країн "Великої сімки" та Європейського Союзу, повідомляє РБК-Україна.

Президент України подякував за потужну підтримку нашої держави з боку "Великої сімки" та ЄС протягом п’яти останніх років та закликав продовжувати та посилювати цю підтримку у забезпеченні реформ та у справі відновлення суверенітету і територіальної цілісності Української держави. Порошенко також закликав продовжувати вірити в її успішне майбутнє.

На зустрічі особливу увагу було приділено питанню продовження санкційної політики проти Росії, а також консолідації міжнародних зусиль для звільнення українських заручників і моряків, які незаконно утримуються РФ.

"Я звертаюсь до вас з проханням продовжити підтримку України, особливо враховуючи ситуацію з безпекою. Продовжити підтримку нашої країни на шляху реформ. Це є надзвичайно важливим", - сказав президент. Порошенко подякував послам "за сильну позицію дотримання принципу "нічого про Україну без України".

Посли відзначили високий рівень організації президентських виборів та його демократичний і конкурентний характер. Вони також особливо відзначили важливість позиції діючого президента в цьому процесі.

"Ми згадуємо багато успішних і важливих реформ, які були зроблені за вашого лідерства. Особливо це стосується реформування банківського сектору. І як приклад я особливо хочу відзначити успішну націоналізацію "ПриватБанку", - наголосила надзвичайний і повноважний посол Французької Республіки Ізабель Дюмон від імені послів "Великої сімки".

Серед інших успішних реформ вона відзначила децентралізацію, реформування судової системи, боротьбу з корупцією, запровадження верховенства права та реформи в енергетичному секторі.

В свою чергу, глава Представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі зазначив: "Ви змінили країну за останні п’ять років. В цьому немає ніяких сумнівів. Це беззаперечний факт. Україна сьогодення немає нічого спільного з Україною 2014 року. І ми усі розуміємо ваш особистий внесок в цьому прагненні. Ви наблизили Україну до Європейського Союзу".

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