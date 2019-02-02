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Посли НАТО підпишуть протокол про приєднання Північної Македонії 6 лютого

Новини » Політика    02.02.2019 - 14:27
Посли НАТО підпишуть протокол про приєднання Північної Македонії 6 лютого
Ілюстративне фото (nato.int)

Після підписання протокол буде направлено в національні парламенти країн-учасниць альянсу

Постійні представники країн-членів НАТО підпишуть протокол про приєднання Республіки Північна Македонія до Північноатлантичного альянсу 6 лютого 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАТО.

У прес-службі повідомили, що на підписанні будуть присутні всі 29 представників країн-членів НАТО. Церемонія підписання відбудеться в Брюсселі, у штаб-квартирі Північноатлантичного альянсу за участю міністра закордонних справ Македонії Ніколи Димитрова.

Після підписання протоколу його направлять у національні парламенти країн-членів НАТО, які повинні ратифікувати.

Раніше повідомлялося, генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Йенс Столтенберг заявив, що очікує приєднання Північної Македонії до НАТО. Столтенберг заявив, що ратифікація в грецькому парламенті Преспанского договору - це важливий внесок у стабільність і процвітання всього регіону.

Нагадаємо, НАТО не має наміру розміщувати нові ядерні ракети в Європі. У той же час генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг вважає, що альянс повинен бути впевнений, що його засоби стримування є ефективними.

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