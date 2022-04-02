Посли G7 пообіцяли працювати над економічним відновленням України
Посли країн "Великої сімки" пообіцяли координувати свої зусилля з міжнародними партнерами України з метою підтримки економічного відновлення країни. Також вони працюватимуть над заохоченням повернення України до шляху економічних і судових реформ після війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву послів "Великої сімки" в Twitter.
При цьому посли заявили, що будуть уважно стежити за повідомленнями про потенційні військові злочини та інші порушення гуманітарного права, а також допомагатимуть Україні захистити спільне розуміння свободи, демократії, верховенства права і прав людини.
"Група буде використовувати свою мережу і ресурси, щоб допомогти Україні отримати гуманітарну та економічну підтримку, як для короткострокових потреб, так і для довгострокового розвитку", - йдеться в повідомленні.
Війна Росії проти України триває тридцять вісім днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.