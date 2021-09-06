Посли ЄС у середу схвалять продовження персональних санкцій проти Росії за Крим

Посли Європейського союзу у середу планують схвалити продовження персональних санкцій проти Росії за окупацію Криму. Мова про обмеження стосовно фізичних та юридичних осіб, причетних до захоплення українського півострову.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.
"Посли ЄС у середу дадуть "зелене світло", щоб продовжити на шість місяців заборону на в'їзд та заморожування активів для 177 людей та 44 юридичних осіб, які, як вважають, підірвали територіальну цілісність України", - розповів журналіст на сторінці у Twitter.
Нагадаємо, у липні ЄС схвалив продовження економічних санкцій проти Росії за окупацію українського Криму.
А наприкінці червня лідери країн ЄС підтвердили готовність вводити санкції проти Росії кожен раз, коли в цьому буде необхідність.