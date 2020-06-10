Посли ЄС вирішили продовжити санкції за анексію Криму ще на рік

Рішення має затвердити Рада Євросоюзу
Посли країн-членів Євросоюзу вирішили продовжити санкції, введені ЄС після незаконної анексії Криму Російською Федерацією. Їх пролонгували ще на рік.
Про це написав брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк в Twitter.
"Посли ЄС дали зелене світло, щоб продовжити заборону на інвестиції ЄС до Криму на один рік. Без змін", - зазначив журналіст.
Відзначимо, це рішення ще має затвердити Рада ЄС. Потім воно буде опубліковано в Офіційному журналі, після чого вже набере чинності.
Крім того, представник України при ЄС, посол Микола Точицький також анонсував продовження "кримського пакету" ще на рік.
"Єдність і солідарність ЄС зруйнували відчайдушні спроби Росії використовувати COVID-19 для скасування санкцій, введених проти РФ за триваючу агресію проти України." Кримський пакет "буде продовжений ще на рік", - написав він і подякував європейським партнерам за непохитну підтримку.
Так, посли схвалили продовження наступних обмежень:
Нагадаємо, раніше Йозвяк анонсував, що 10 червня постійні представники країн ЄС мають намір схвалити продовження кримських санкцій проти РФ.
Як писало РБК-Україна, американський посол при ОБСЄ запевняє, що США не припинять санкції проти Росії за Крим і Донбас.
Автор: Юлия Струк