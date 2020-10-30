Посли ЄС схвалять санкції проти Лукашенка наступного тижня, - журналіст

Європейський союз планує ввести санкції проти невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Санкції також торкнуться 14 білоруських посадовців.

Про це повідомляє журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

За інформацією, якою володіє журналіст, посли Європейського союзу дадуть "зелене світло" для замороження активів Лукашенка та посадовців, а також заборони на отримання ними віз.

Він додав, що рішення буде ухвалено 6 листопада.

Нагадаємо, на початку жовтня Євросоюз ввів у дію перший пакет персональних санкцій проти Білорусі. Під європейські санкції потрапили 40 білоруських чиновників.

Крім того, нещодавно верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив про підготовку нового пакету санкцій проти Білорусі, в тому числі й проти Лукашенка.

Пізніше видання AFP заявило, що Євросоюз дійшов згоди щодо внесення Лукашенка до нового санкційного списку.

Додамо, нещодавно Швейцарія ввела персональні санкції проти 40 білоруських посадовців, зокрема, міністра внутрішніх справ Білорусі